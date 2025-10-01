Uhitaji wa Mapinduzi katika Ufafanuzi wa Kihabari wa Upinzani: Kutoka Ukali wa Kawaida hadi Ufafanuzi wa Kimaendeleo

Dkt. Soltani alibainisha kwamba uchambuzi wa kupunguza mgongano kuwa ni kati ya kikundi kimoja cha upinzani na nchi ya waingiliaji ni mdogo sana; nguvu na uhusiano wa kisiasa ni mambo muhimu katika kuelewa hali halisi. Hakuna kikundi cha upinzani katika historia ya kisasa kilichokuwa kimekumbwa na hali ya kuzuiliwa kikamilifu na kutokuwa na msaada.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-Kikao maalumu kilichohusu "Nafasi ya Vyombo vya Habari Vinavyounga Mkono Upinzani katika Kueleza Hali ya Unyanyasaji na Uimara wa Watu wa Gaza" kilifanyika kwenye Shirika la Habari la Quds, kwa ushiriki wa Abdulrahman Rajih, Kiongozi wa Jumuiya ya Wana-Yemeni nchini Iran, na Dkt. Mojtaba Soltani, profesa wa chuo kikuu, pamoja na wanaharakati na waandishi wa habari wanaounga mkono Palestina.

Dkt. Soltani alisisitiza kwenye kikao hicho kwamba uhitaji wa mabadiliko katika mbinu na lugha ya vyombo vya habari ni muhimu katika kukabiliana na mtiririko wa upinzani. Alibainisha kuwa vyombo vya habari vinapaswa kushirikiana na kasi na mabadiliko ya hali halisi, na kuwasiliana na hadhira yao kwa njia isiyokuwa ya kawaida, zaidi ya kushirikiana tu na wafuasi wake wa kawaida.

Profesa Soltani alionya kuwa vyombo vya habari vinavyoshirikiana na mawazo yanayofanana na wafuasi tu, vinaweza kupoteza utambulisho wake wa vyombo vya habari na kuwa chombo cha propaganda pekee. Aliongeza kwamba kusaidia na kutetea hakutoshi, bali msaada lazima uwe na ufanisi, wakati unaofaa, na unaolingana na hadhira mbalimbali ndani na nje ya nchi. Hadhira zinapaswa kugawanywa kwa umakini, na zawadi za habari zinazovutia na zinazofaa zinapaswa kutolewa, zikihakikisha ujumbe unafikika kwa wote na ni wa kueleweka na wenye athari.

Alisisitiza kwamba vyombo vya habari vinapaswa kuingiza mitazamo mipya na tabaka zisizokuwa zimeelezwa vya kutosha katika uchambuzi wao. Kuhusu tukio la “Furaji la Al-Aqsa”, alisema kuwa vyombo vya habari vinapaswa kutoa maelezo ya kina na ya kimaelezo, badala ya kutegemea maamuzi ya haraka; hadhira inayopokea maingizo mengi ya habari inahitaji ufafanuzi na maelezo, si hukumu zinazorudiwa mara kwa mara.

Dkt. Soltani alibainisha kwamba uchambuzi wa kupunguza mgongano kuwa ni kati ya kikundi kimoja cha upinzani na nchi ya waingiliaji ni mdogo sana; nguvu na uhusiano wa kisiasa ni mambo muhimu katika kuelewa hali halisi. Hakuna kikundi cha upinzani katika historia ya kisasa kilichokuwa kimekumbwa na hali ya kuzuiliwa kikamilifu na kutokuwa na msaada.

Alionya kuwa “Rais wa Israel sio nchi kamili”, bali ni kambi na msingi wa kikoloni wa Magharibi kwa ajili ya kutekeleza udhalilishaji katika eneo. Aidha, baada ya Furaji la Al-Aqsa, unga mkono wazi wa baadhi ya wanachama wa NATO kwa Israel ulionyesha kuwa si tu ni mgongano kati ya nchi moja na kikundi kimoja cha upinzani, bali ni masuala makubwa ya kimataifa.

Profesa Soltani pia alibainisha msaada wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa mhimili wa upinzani, akieleza kuwa wapiganaji wa Palestina wanasimama bila silaha za kisasa, na licha ya jitihada za Iran, wapiganaji hao wameonyesha uimara mkubwa katika hali ngumu. Alisisitiza kuwa mantiki na akili ya upinzani inapaswa kuonyeshwa zaidi ya kauli za kisiasa au maneno ya kiarisi; upinzani wa Palestina ni suala la kibinadamu na linaweza kueleweka kwa njia ya kimaandishi na kimaelezo.

Kuhusu gharama za kibinadamu za Furaji la Al-Aqsa, Dkt. Soltani alisema kuwa upinzani dhidi ya wakali ni dhana ya hakuna masharti, na kwamba taifa lililo hatarini kutoweka lina haki ya kupigania maisha yake, hata kama litakuwa na madhara kwa raia wake. Alibainisha kuwa dhana ya mashahidi (shahada) sio mali ya tamaduni fulani pekee, bali ni hali ya kujitolea kwa ajili ya kujilinda na kulinda ardhi, jambo linaloheshimiwa katika tamaduni zote.

Dkt. Soltani alionyesha kwamba sababu kuu iliyosababisha jamii ya kimataifa kukubali ukweli wa Palestina ni mantiki ya kibinadamu ya upinzani katika vyombo vya habari vya kimataifa. Awali, baadhi ya vyombo vilionyesha Furaji la Al-Aqsa kama kinyume cha sheria na kupinga wananchi, lakini baada ya kuonekana kwa uharibifu na mauaji ya Wapalestina, mitazamo ya vyombo vya habari vilibadilika. Hata baadhi ya taasisi na nchi za Ulaya zilijaribu kupima upya mpango wa nchi mbili na mitazamo yao ya awali.

Profesa Soltani aliongeza kwamba kuondolewa kwa uthibitisho wa Israel katika macho ya jamii ya kimataifa kumeanza kutokea; si tu utendaji bali hata uwepo wa Israel umeibua mashaka katika baadhi ya miduara ya kimataifa. Alionyesha kuwa misingi ya nguvu ya Israel ilikuwa silaha na uthibitisho wa kitamaduni, ambao umekuwa na gharama ya mabilioni ya dola; lakini sasa, mantiki ya kibinadamu ya upinzani na ushindi wa vyombo vya habari imesababisha misingi hii kupungua nguvu.

Dkt. Soltani aliwaasa vyombo vya habari vya ndani kuendelea kufikisha ujumbe wa kihistoria: “Israel lazima ifutwe kwenye historia”, lakini alionya kwamba kudumisha hali hii kunahitaji jitihada za mara kwa mara, kwani mitazamo ya umma inaweza kubadilika au kudhoofika, na Israel na washirika wake watajaribu kubadilisha mtazamo huo.

Alisisitiza kuwa vyombo vya habari vinavyounga mkono upinzani lazima vipitie mitindo ya kawaida, vifichue tabaka zisizojulikana, vyepuke hukumu za mara moja, na tengeneze zawadi za habari zinazofaa kwa hadhira ndani na nje ili kuendeleza ufafanuzi wa kibinadamu na kimaendeleo wa upinzani, na kudumisha msaada wa wananchi wa Palestina waliyo chini ya unyanyasaji.

Seyed Hassan Nasrallah - Chanzo cha Msukumo kwa Upinzani na Watu wa Yemen

Katika kikao hicho, Abdulrahman Rajih, kiongozi wa Jumuiya ya Wana-Yemeni nchini Iran, alisisitiza ushirikiano na athari ya Seyed Hassan Nasrallah kwenye harakati za upinzani na dunia ya Kiislamu.

Rajih alisema kuwa Nasrallah alikuwa kiongozi wa pande zote katika ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu dhidi ya ukoloni wa Marekani na Israel, na alichangia sana katika dunia ya Kiarabu, hasa Yemen. Mchambuzi huyo alionyesha kuwa kazi ya kisiasa ya Nasrallah ni darasa kubwa ambalo liliamsha upinzani na uhuru wa Kusini mwa Lebanon.

Aidha, alibainisha kuwa msaada wa Nasrallah haukupungukiwa Lebanon na Palestina pekee; alikuwa mchango wa waathirika, na wakati wa mashambulio ya muungano wa Kiarabu dhidi ya Yemen, alikuwa sauti pekee inayodai kuishia mapigano na kutetea raia. Pia alitaja mchango wake katika Iraq dhidi ya ISIS na Syria, na jinsi maadui walivyokuwa wanavunjika moyo kutokana na ushawishi wake.

Rajih alibainisha kuwa majaribio ya kuchafua sura ya Nasrallah kupitia vyombo vya habari vya upinzani yalilenga kupunguza uthabiti wake; baadhi ya vyombo vilijaribu kusababisha mgongano wa kabila ili kudhoofisha sura ya kiongozi wa upinzani.

Aliongeza kuwa Nasrallah ni shahidi wa Uislamu na ubinadamu, shahidi wa Palestina na Gaza, na kifo chake kimeacha athari kubwa katika Mashariki ya Kati na kwa wananchi wa eneo hilo. Alithamini uwezo wake wa kisiasa, busara na ujasiri, akibainisha kuwa hakuna kiongozi mwingine wa Kiarabu aliye na ushawishi wake wa maneno, fasihi na ujasiri.

Rajih aliongeza kwamba Nasrallah alisimama hadi mwisho kumsaidia Gaza na kupigana na Israel, na kifo chake ni pigo kubwa, lakini njia ya upinzani itaendelea na kiongozi kama yeye atazaliwa tena, kwani dhulma na ukoloni vinaendelea.

Aidha, mchambuzi huyo alikosoa jinsi vyombo vya habari vya ndani vilivyoshughulikia Nasrallah, akibainisha kuwa baadhi ya miduara ya ndani haikuweza kumtetea kikamilifu na hata kupunguza mchango wake. Alisisitiza umuhimu wa vyombo vya habari na wataalam kuendelea kuonyesha sifa, fikra na nafasi ya Nasrallah ili kuzuia nguvu za adui na kudhoofisha nafasi yake katika kumbukumbu ya umma.