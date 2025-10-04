Majlisi ya Kuzaliwa kwa Imam Hassan Al-Askari (a.s) yafanyika katika Chuo cha Jamiat Al-Mustafa (s) - Mbezi Beach, Dar es Salaam +Picha

Hadithi ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) isemayo: "العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ" “Wanavyuoni ni Warithi wa Mitume.” Akaeleza kwamba Imam Hassan Al-Askari (a.s) alikuwa miongoni mwa warithi wakuu wa elimu na nuru ya Mtume Mtukufu Muhammad Al-Mustafa (s.a.w.w.)

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kwa tukio lenye baraka na furaha kubwa, waumini na wanafunzi wa Chuo cha Jamiat Al-Mustafa (s) kilichopo Mbezi Beach, Dar es Salaam - Tanzania, wameadhimisha Mazazi Matukufu ya Imam Hassan Al-Askari (a.s), mmoja wa viongozi wakuu wa Ahlul-Bayt (a.s), mwana wa Imam Ali Al-Naqi (a.s) na baba wa Imam Al-Mahdi (a.t.f.s).

Sherehe hii adhimu ilihudhuriwa na walimu, wanafunzi na waumini kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, ambapo mzungumzaji mkuu alikuwa Sheikh Suleiman, aliyetoa mawaidha yenye hekima kuhusu ubora, utukufu na nafasi ya Imam Hassan Al-Askari (a.s) katika Uislamu.

Katika hotuba yake, Sheikh Suleiman alieleza kuwa Imam Hassan Al-Askari (a.s) alikuwa mfano bora wa elimu, hekima na uchaji Mungu, licha ya kuishi katika mazingira magumu chini ya utawala dhalimu wa Bani Abbas.

Alisisitiza kuwa Imam huyo alihifadhi nuru ya Uislamu na mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) kwa busara, subira na elimu pana, akiwalea wafuasi wake kwa misingi ya maadili na tawhidi.

Aidha, alibainisha kuwa moja ya sifa kuu za Imam Hassan Al-Askari (a.s) ni ukuaji wake katika ibada na wema, na kwamba maisha yake ni kielelezo cha mapambano ya kimya kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu.

Alisema: “Imam Al-Askari (a.s) alifundisha dunia kwamba uimara wa imani hauhitaji kelele, bali unadhihirika katika msimamo wa haki, subira na ukweli.”

Katika mawaidha hayo, Sheikh Suleiman alinukuu Hadithi ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) isemayo:

"العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ"



“Wanavyuoni ni Warithi wa Mitume.”

Akaeleza kwamba Imam Hassan Al-Askari (a.s) alikuwa miongoni mwa warithi wakuu wa elimu na nuru ya Mtume Mtukufu Muhammad Al-Mustafa (s.a.w.w.).

Aya Tukufu:



«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»

"Hakika Mwenyezi Mungu anataka kukuondoleeni uchafu, enyi watu wa nyumba (ya Mtume), na kukutakaseni kabisa." (Al-Ahzab: Aya ya 33).

Aya hii ilisisitizwa kuwa ni ushahidi wa utukufu na usafi wa Ahlul-Bayt (a.s), wakiwemo Imam Hassan Al-Askari (a.s), ambao Mwenyezi Mungu amewachagua kuwa taa za uongofu kwa ulimwengu.

Mwisho wa Majlisi hii ulipambwa kwa usomaji wa qasida, dua na salamu kwa Mtume (s.a.w.w.) na Ahlul-Bayt (a.s), huku waumini wakionyesha furaha na shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa neema ya kuzaliwa kwa Imam huyu mtukufu.

Kwa hakika, kumbukumbu ya mazazi ya Imam Hassan Al-Askari (a.s) ni nafasi ya kuhuisha upendo kwa Ahlul-Bayt (a.s) na kujifunza kutoka kwa mwenendo wao wa subira, hekima na uadilifu - mwanga wa milele unaoendelea kung’aa katika nyoyo za waumini.