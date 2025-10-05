Sheikh H.Jalala - Tabora | Aliye na maarifa ni nuru ya jamii; kumheshimu ni kuwa karibu na nuru hiyo. Kila Msomi wa Dini ni Hazina ya thamani +Picha

Ziara ya Sheikh Hemed Jalala kwa Sheikh Kurwa Shauri ni kumbusho la dhahiri kwamba kila msomi wa dini ni hazina ya thamani isiyo na kifani, na kuwatembelea Wasomi wenye ilmu na Maarifa ya Dini, ni fursa ya kupata baraka, hekima na kuimarisha mshikamano wa kidini.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkoani Tabora, Tanzania - Katika ziara yake ya hivi karibuni Mkoani Tabora, Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Shia Tanzania (TIC), Maulana Sheikh Hemedi Jalala Mwakindenge, ameonyesha kwa vitendo funzo muhimu la Uislamu kuhusu kuheshimu Mwenye Elimu na Maarifa (Aalim) kwa kumtembelea nyumbani kwake Sheikh Kurwa Shauri, ambaye ni Aalim Mkubwa na Mwanaharakati wa Kiislamu. Sheikh Kurwa pia ni mmoja wa walinzi wakuu wa urithi wa elimu ya Kiislamu.

Ziara hii haikuwa tu ya mazungumzo, bali pia ilikuwa ni onyesho la heshima na kuthamini mchango wa Wasomi wa Kidini katika jamii.

Sheikh Hemed Jalala alizungumza na Sheikh Kurwa, na kubadilishana naye mawazo kuhusu masuala mbalimbali ya Uislamu, akionyesha busara, hekima na unyenyekevu - sifa muhimu za mtu anayeheshimu na kuenzi maarifa.

Uislamu unatufundisha kwamba: “Kila mtu aliye na maarifa ni mrithi wa waja wa Uislamu” na kwamba kutembelea na kuzungumza na Wasomi ni njia ya kuongeza maarifa, kupanua ufahamu na kuimarisha mshikamano wa kiimani. Sheikh Hemed alionyesha kwa vitendo kwamba kushirikiana na Wasomi na kujifunza kutoka kwao ni baraka kwa mtu binafsi na jamii kwa ujumla.

Ziara hizi zinathibitisha hekima ya methali ya Kiislamu: “Aliye na maarifa ni nuru ya jamii; kumheshimu ni kuwa karibu na nuru hiyo.”

Sheikh Hemed Jalala, kwa hatua hii, ameonesha mfano wa kuigwa kwa waumini wote: kuthamini, kusikiliza na kujifunza kutoka kwa wale walio na elimu ya dini, jambo linalozidisha upendo, mshikamano na utulivu wa kijamii.

Ziara ya Sheikh Hemed kwa Sheikh Kurwa Shauri ni kumbusho la dhahiri kwamba kila msomi wa dini ni hazina ya thamani isiyo na kifani, na kuwatembelea ni fursa ya kupata baraka, hekima na kuimarisha mshikamano wa kidini.