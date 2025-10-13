Madrasat ya Hazrat Zainab (SA) Kigamboni Dar-es-salaam yashiriki katika Mashindano ya Kisayansi na Kimaarifa Kibaha+Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kikao cha Kielimu na Utafiti wa Kisayansi kimefanyika Siku ya Jumapili 12 -10-2025 kwa kuzihusisha Shule mbalimbali ikiwemo Shule ya Wasichana ya Hazrat Zainab (SA) - Kibaha.

News ID: 1738330