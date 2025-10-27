Habari Pichani | Mkutano Mkubwa wa Wapenzi wa Bibi Zainab (sa) katika Usiku wa Kuzaliwa kwa Hazrat Zainab (sa) Mjini Tabriz

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Sambamba na usiku wa kumbukumbu ya kuzaliwa kwa heshima Bibi Zainab Kubra (sa), mkutano mkubwa wa “Wazainabiyoon” umefanyika jioni ya Jumapili, tarehe 4 Aban 1404 (sawa na 26 Oktoba 2025), katika ukumbi wa mikutano wa Musalla wa Imam Khomeini (r.a) mjini Tabriz, kwa kuhudhuriwa na wanawake wengi waliokusanyika kwa ajili ya kumbukumbu hiyo tukufu.

News ID: 1743563