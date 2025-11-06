Habari Pichani | Mkutano wa Walimu wa Ngazi za Juu na Za Juu Zaidi (Bahthi Kharij) wa Hawzah za Kidini - Qom

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkutano wa walimu wa ngazi za juu na za juu zaidi pamoja na wataalamu wa taasisi maalumu za Chuo cha Dini mjini Qom ulifanyika asubuhi ya Alhamisi, tarehe 15 Aban 1404 (04 Novemba). Mkutano huo ulihudhuriwa na wataalamu, wanasayansi wa dini na walimu wa ngazi za juu, na hotuba za Ayatollah al-Uzma Javadi-Amoli na Ayatollah Shab Zindahdar ziliwasilishwa katika ukumbi wa mikutano wa Madrasa ya Imam Kazim (a.s).

News ID: 1747384