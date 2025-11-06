Wakurugenzi Wakuu wa Mashirika ya Habari “ABNA” na “Taqrib”; Katika Mkutano wa Kuimarisha Ushirikiano wa Vyombo vya Habari katika Mazungumzo ya Umoja

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Ili Kuimarisha Ushirikiano wa Vyombo vya Habari na Kukuza Mazungumzo ya Umoja wa Kiislamu. Hassan Sadraei Aref, Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika la Habari la ABNA, alikutana na kuzungumza na Morteza Bayat, Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika la Habari la Taqrib, katika ofisi ya shirika hilo. Katika mkutano uliofanyika katika makao makuu ya Shirika la Habari la Taqrib, pande zote mbili ziliweza kujifunza kuhusu uwezo, miundombinu, na bidhaa za vyombo vya habari vya kila mmoja, na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano na kuimarisha mshikamano katika utoaji wa taarifa katika ulimwengu wa Kiislamu.

