Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s) – ABNA, kundi la wanafunzi wa kike wa dini, wahubiri na watendaji wa shughuli za kidini kutoka Urusi leo Jumamosi, tarehe 8 Novemba 2025, walitembelea makao makuu ya Jumuiya ya Kimataifa ya AhlulBayt (a.s) yaliyoko mjini Qom, ambapo walikutana na Ayatollah Reza Ramezani, Katibu Mkuu wa jumuiya hiyo.

Katika ziara hiyo, pande hizo zilijadiliana kuhusu kuimarisha ushirikiano wa kidini na kielimu, kubadilishana tajriba katika uenezi wa mafundisho ya AhlulBayt (a.s), na kuendeleza nafasi ya wanawake Waislamu katika kazi za dini na jamii.

Hafla hiyo pia ilijumuisha mazungumzo ya kiroho na hotuba fupi kutoka kwa Ayatollah Ramezani, aliyesisitiza umuhimu wa kujenga jamii zenye elimu, imani na umoja katika ulimwengu wa Kiislamu.