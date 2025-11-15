Somo muhimu la Maadili Matukufu ya Kiislamu na Umuhimu wa Elimu limefanyika katika Hawza ya Al-Hadi (as), nchini Malawi +Picha

Katika somo hili, Sheikh Azhar aliwaeleza wanafunzi umuhimu wa elimu na nafasi yake katika kukuza utu wa binadamu na maendeleo ya jamii. Alisisitiza kwamba elimu siyo tu zana ya maendeleo ya kibinafsi, bali pia ni kiini cha maendeleo ya kijamii na ukuaji wa maadili.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kulingana na taarifa za Idara ya Mahusiano ya Umma za Shule ya Al-Hadi, kikao cha somo la maadili kwa wanafunzi kilifanyika siku ya Alhamisi, tarehe 14/11/2025, katika chumba cha sala cha shule. Kikao hicho kilianza saa 14:00 hadi 15:30, na kilihudhuriwa na wanafunzi pamoja na walimu wa shule, kikitoa nafasi ya kipekee ya kujifunza na kuimarisha maadili.

Sheikh Azhar alibainisha kwamba maarifa ya kweli yanapanua ujuzi na uwezo wa mtu, na pia huimarisha imani na ufahamu wa maisha, na kumuwezesha binadamu kuwa na uwajibikaji na maadili mema.

Wanafunzi walihudhuria kikao hicho kwa ari na ushirikiano, wakibadilishana mawazo na kuuliza maswali ambayo yalisombwa kwa ufafanuzi wa kina na Sheikh Azhar.

Kikao kilimalizika kwa wito kwa wanafunzi kuendelea kujitahidi kupata elimu na kutenda kwa kuzingatia maadili mema, huku kila mshiriki akiondoka akiwa na motisha na hamasa ya kiakili na kiimani.