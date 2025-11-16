Picha | Mwakilishi wa Ayatollah Sistani nchini Iraq akutana na wanafunzi wa kozi ya Hisabati ya Akili (Soroban)

Ripoti ya Habari ya Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mwakilishi wa Ayatollah Mkuu Sistani nchini Iraq amekutana na wanafunzi wa kozi ya Hisabati ya Akili (Soroban) na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha uwezo wa kifikra na kukuza fikra za ubunifu miongoni mwa kizazi kipya; Hisabati ya Akili (Soroban) ni mbinu ya elimu inayotegemea abakasi ya Kijapani inayosaidia watoto kufanya hesabu za kihisabati kwa kasi na usahihi mkubwa.

