Habari Pichani | Kampeni ya Kuibua Israel Yanaendelea Mitaa ya Kolkata, India

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (as)-ABNA-, Wanaharakati wa kundi la "Watu wa India kwa Umoja na Palestina" (IPSP) wameendesha kampeni ya kuibua na kuadhibu utawala wa Kizayuni katika maeneo mbalimbali ya Kolkata kwa wiki mbili zilizopita. Washiriki wa kampeni hiyo, wakiashiria uvunjaji wa mapumziko ya silaha na vurugu za Israeli dhidi ya Wapalestina, waliitaka kuishia ukoloni na ukandamizaji. Vilevile, wakaazi wa eneo hilo walishirikiana kwa msaada wa kifedha na kwa moyo wa mshikamano, wakionyesha kuwa wanapinga vitendo vya Israel na kuunga mkono kampeni hiyo.

