Habari Pichani: Hizbullah na Wafuasi wa Muqawama Wamzika Shujaa Samir Faqih katika Kijiji cha Srifa

Harakati ya Hizbullah pamoja na wakazi wa kijiji cha Srifa, Kusini mwa Lebanon, wamefanya mazishi makubwa ya kishujaa kwa mwanamapambano Samir Faqih. Mazishi hayo yaliambatana na kaulimbiu kali dhidi ya Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israel, huku umma ukitoa uungaji mkono wao kwa Gaza na Palestina. Katika matembezi ya mazishi, kulikuwepo makundi ya Skauti, viongozi wa dini, na maelfu ya waombolezaji walioandamana hadi makaburi ya kijiji hicho, ambako mwili wa shujaa Samir Faqih ulipelekwa kwa heshima na kuzikwa katika ardhi ya kwao.

