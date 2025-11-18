Malawi | Majlis ya Kuadhimisha Kifo cha Abdul-Muttalib (a.s) +Picha

Utambulisho wa Abdul-Muttalib (a.s): Alikuwa kiongozi mashuhuri wa Quraysh, mwenye hekima, heshima na hadhi kubwa katika jamii ya wakati wake. Alisimama kama nembo ya uadilifu na busara miongoni mwa Waarabu wa zama za kabla ya Uislamu.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt as -ABNA- Leo Tarehe 18 - 11- 2025, katika Msikiti wa Hawzah ya Imam Al-Hadi (as), lilifanyika Majlisi Maalum ya kuadhimisha kumbukizi ya kufariki kwa Abdul-Muttalib (a.s), babu wa Mtume Muhammad (s.a.w.w). Kikao hiki kilihudhuriwa na wanafunzi, walimu na waumini mbalimbali waliokusanyika kusikiliza mawaidha na kujifunza kuhusu nafasi ya kihistoria na kiroho ya mtu huyu mkubwa katika Uislamu.

Sheikh Idris Tembo, aliyekuwa mzungumzaji rasmi wa kikao hicho cha Maombolezo, alitoa maelezo ya kina kuhusu maisha, tabia na utukufu wa Abdul-Muttalib (a.s). Miongoni mwa mambo aliyoyasisitiza ni haya yafuatayo: