Habari Pichani | Mkutano wa Habari wa Maadhimisho ya Wiki ya Basij ya Mwaka wa 46

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Mkutano wa habari wa maadhimisho ya Wiki ya Basij ya mwaka wa 46 pamoja na uzinduzi wa kampeni ya “Khat Amin 2” ulifanyika leo Jumanne, tarehe 18 Novemba 2025, katika Jengo la Utamaduni na Mafunzo ya Hazrat Zahra (S) mjini Tehran. Mkutano huu ulihudhuriwa na Sardar Hossein Maroufi, Naibu Mratibu wa Shirika la Basij la Wanyonge, pamoja na waandishi wa habari kutoka vyombo vya ndani na nje ya nchi.

