Kwa nini droni ya Shahed-161 ya inaashiria hatua kubwa ya Iran katika teknolojia ya ulinzi ya kujitegemea

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- IRGC imefanikiwa kufanya majaribio ya injini ya droni ya Shahed-161, hatua inayodhihirisha uwezo wa Iran kutengeneza droni ya kisasa yenye injini ya mtindo wa ndege ya kasi kubwa (jet-powered UAV).

Shahed-161 ni droni ya uchunguzi na mapigano, inayojivunia:

teknolojia ya kujificha kwenye rada (stealth capabilities),

uwezo wa kufanya operesheni kwa kujitegemea (autonomous operations),

na usanifu wa ndani kabisa bila kutegemea teknolojia ya nje.

Droni hii inaonekana kama ishara ya kuruka kwa teknolojia ya ulinzi ya Iran, ikionyesha kuwa nchi imepiga hatua kubwa katika kutengeneza mifumo ya kijeshi ya kisasa kwa kutumia ujuzi na rasilimali zake za ndani.