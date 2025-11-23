Usiku wa Pili wa Majlisi ya Kumbukumbu ya Shahada ya Hazrat Fatima Fatima al-Zahra (SA) wahuishwa Jijini Baghdad +Picha

Waombolezaji walijitokeza kwa wingi huku wakionesha mapenzi yao kwa Mtume (s.a.w.w) na kizazi chake kitoharifu, na kusisitiza umuhimu wa kuhuisha kumbukumbu hii katika kila mwaka.

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- atika mji wa Baghdad, Waumini wa Ahlul-Bayt (a.s) waliendelea kushiriki kwa wingi katika usiku wa pili wa majlisi ya taazia ya Kumbukumbu ya Shahada ya Bibi Fatima Al-Zahra (a.s), binti wa Mtume Muhammad (s.a.w.w).

Majlisi hii, ambayo ni sehemu ya mfululizo wa vikao vya maombolezo, ilijumuisha:

visomo vya Qur’ani Tukufu,

mawaidha kuhusu nafasi ya Bibi Zahra (a.s) katika Uislamu,

na dua maalumu kwa ajili ya umoja, amani na ustawi wa Waislamu. Wahadhiri waligusia tabia njema, nafasi ya kiroho na msimamo wa kishujaa wa Bibi Zahra (a.s) katika kusimamisha misingi ya Uislamu na kutetea haki za Ahlul Bayt (a.s).

Waombolezaji walijitokeza kwa wingi huku wakionesha mapenzi yao kwa Mtume (s.a.w.w) na kizazi chake kitoharifu, na kusisitiza umuhimu wa kuhuisha kumbukumbu hii katika kila mwaka.

Majlisi ya taazia itaendelea katika siku zijazo, huku viongozi wa kidini wakitoa wito wa kudumisha umoja, huruma na maadili ndani ya jamii.