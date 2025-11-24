Maombolezo ya Shahada ya Bibi Fatima Zahra (a) Yakihudhuriwa na Ayatollah Karimi Jahromi Huko Isfahan -Iran +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Sambamba na maadhimisho ya siku ya shahada ya Bibi Fatima Zahra (a), Ayatollah Karimi Jahromi leo mchana, siku ya Jumatatu (3 Azar 1404), aliungana na kundi la waombolezaji wa mjini Isfahan katika matembezi ya maombolezo. Hafla hiyo ilianza kutoka nyumbani kwa marehemu Ayatollah Tajwidi na kuelekea Msikiti wa marehemu Ayatollah Imami uliopo katika barabara ya Abdul-Razzaq, ambako waombolezaji waliendelea na kusoma maombolezo na kuomboleza kumbukumbu ya Bibi Zahra (a).

News ID: 1753588