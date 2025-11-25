Hawza ya Imam Ridha (a.s) Yaendesha Usaili kwa Wanafunzi wake Wanaojiandaa Kuendelea na Masomo ya Juu Al-Mustafa (s) International Foundation +Picha

Uongozi wa Hawza ya Imam Ridha (a.s.) unawapongeza washiriki wote wa usaili na unatoa shukrani za dhati kwa Chuo Kikuu cha Al-Mustafa (s) pamoja na Maulana Sayyid Arif Naqvi kwa usimamizi na mwongozo wao muhimu. Usaili huu ni sehemu ya juhudi endelevu za Jumuiya ya Hujjatul-Asr Society of Tanzania katika kuimarisha elimu ya dini na kukuza maendeleo ya kielimu nchini.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- limeripoti kuwa mnamo tarehe 24 Novemba 2025, Hawza ya Imam Ridha (a.s.), chini ya Jumuiya ya Hujjatul-Asr Society of Tanzania, iliendesha usaili wa wanafunzi wa mwaka wa tatu kwa ajili ya usajili na kuendelea na masomo yao katika Chuo cha Al-Mustafa (s) International Foundation, kilichopo Mbezi Beach, Jijini Dar es Salaam.

Wahusika na Wasimamizi wa Usaili

Usaili huu uliendeshwa chini ya usimamizi wa masheikh na wahadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Al-Mustafa (s) International Foundation.

Pia, Maulana Sayyid Arif Naqvi — Mwenyezi Mungu Amhifadhi - ambaye ni Mkurugenzi na Msimamizi Mkuu wa Hawza na taasisi zote zinazohusishwa, alihudhuria na kusimamia hatua zote za mchakato.

Lengo la Usaili

Usaili huu ulilenga kuwaainisha na kuwachagua wanafunzi waliokamilisha masomo ya msingi ya Hawza ili waweze kuendelea na elimu ya juu katika Chuo Kikuu cha Al-Mustafa (s). Lengo ni kuhakikisha kuwa wanafunzi wenye uwezo na ari ya kitaaluma wanafuzu kwa hatua inayofuata ya elimu.

Umuhimu wa Hawza ya Imam Ridha (a.s.)

Hawza ya Imam Ridha (a.s.) ni taasisi muhimu katika kulea na kuwaandaa vijana katika elimu ya msingi ya Kiislamu kwa kipindi cha miaka mitatu. Wanafunzi wanaokamilisha mafundisho haya kwa ufanisi hupewa nafasi ya kuendelea na masomo ya juu katika Chuo Kikuu cha Al-Mustafa (s) nchini Tanzania.

Matokeo ya Usaili

Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, mchakato wa usaili umekamilika kwa mafanikio, na wanafunzi wote waliofaulu watapokelewa rasmi katika Chuo Kikuu cha Al-Mustafa (s) kuanzia mwanzo wa mwaka 2026.

Shukrani na Hitimisho

Uongozi wa Hawza ya Imam Ridha (a.s.) unatoa pongezi kwa wanafunzi wote waliofanya usaili na shukrani za dhati kwa Chuo Kikuu cha Al-Mustafa (s) pamoja na Maulana Sayyid Arif Naqvi kwa usimamizi na mwongozo wao madhubuti.

