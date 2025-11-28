Habari Pichani | Mazishi ya Miili Mitukufu ya Mashahidi 100 Wasiojulikana wa Kujihami Kutukufu (Sacred Defense) huko Tehran - Sehemu ya 2

Hafla ya mazishi ya miili mitukufu ya mashahidi 100 wasiojulikana wa Kujihami Kutukufu (Sacred Defense) ilifanyika asubuhi ya leo, Jumatatu, tarehe 24 Novemba 2025, ik coincidia na siku ya kumbukumbu ya kuuawa shahidi kwa Bibi Fatima Zahra (Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake). Hafla hii, ambayo pia ni “Siku ya Kitaifa ya Kuwaenzi Mashahidi Wasiojulikana”, ilianza katika Chuo Kikuu cha Tehran na kuelekea Makao ya Meraj-e Shohadaa mjini Tehran.

