Swala ya Ijumaa katika Shule ya Al-Hadi(as) Nchini Malawi | Msisitizo wa Fadhila za Uwanachuoni na Umaarufu wa Elimu na Maarifa +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Swala ya Ijumaa ya tarehe 28/11/2025 imefanyika katika ukumbi wa swala wa Shule ya Al-Hadi (as) Nchini Malawi kwa kuhudhuriwa na wanafunzi wa dini, walimu na Waislamu wa Kishia wa eneo hilo. Katika ibada hii muhimu, khatibu wa Ijumaa, Sheikh Abdul Rashid, alitoa khutba yenye kuangazia nafasi tukufu ya elimu na heshima ya kuwa mwanafunzi wa elimu ya dini (Mwanachuoni wa Kidini).

Katika sehemu ya kwanza ya khutba, Sheikh Abdul Rashid alikumbusha kuwa Utume wa Mtume Muhammad (saww) ulianza kwa elimu, kwani aya za kwanza za wahyi zilishuka kwa amri ya "Soma" (Iqra), jambo linalodhihirisha thamani ya elimu katika kuongoa jamii ya wanadamu.

Khatibu alibainisha pia kuwa elimu humuinua mwanadamu katika daraja mbele ya Mwenyezi Mungu, na kwamba katika riwaya mbalimbali, watu wa elimu wametajwa kuwa ni taa ya uongofu na nguzo muhimu ya jamii.

Aidha, Sheikh alieleza kuwa:

Ibada inayofanywa kwa ujuzi na elimu ina cheo kikubwa zaidi kuliko ibada isiyo na elimu, kwa sababu elimu ndiyo huipa ibada roho, maana na mwongozo wa kweli.

Katika kuendelea na mazungumzo yake, Sheikh Abdul Rashid alinukuu riwaya za Ahlulbayt (a.s) zikieleza kuwa viumbe vyote vya ulimwengu—ikiwemo samaki wa baharini na ndege wa angani—humuombea msamaha mwanafunzi wa elimu ya dini (Talaba). Hili linaonyesha ukuu wa daraja ya wanaojishughulisha na kutafuta elimu.

Swala ya Ijumaa ilimalizika kwa dua ya kumwomba Mwenyezi Mungu aiharakishe faraja na kudhihiri kwa Imam Mahdi (ajf), pamoja na kumuomba Mungu awape afya, ikhlasi na mafanikio zaidi walimu, wanafunzi na Waislamu wote.