Picha: Kaimu Rais wa Chuo Kikuu cha Dini na Madhehebu atembelea Shirika la Habari la ABNA

Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as)-ABNA-; Hujjatul-Islam Dkt. Mostafa Jafartayyar, Kaimu Rais wa Chuo Kikuu cha Dini na Madhehebu, akiwa na ujumbe wa maafisa wa chuo hicho, wametembelea Shirika la Habari la ABNA katika mji wa Qom. Wakati wa ziara hiyo, ujumbe huo ulitembelea idara mbalimbali za shirika. Baadaye, kikao cha pande mbili kilifanyika kati ya ujumbe wa chuo na wakurugenzi wa sehemu mbalimbali za ABNA ili kujadili maeneo ya ushirikiano na mipango ya pamoja kati ya chuo na shirika hilo la habari.

News ID: 1755642