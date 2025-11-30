Habari Pichani | Mkutano wa Wajumbe wa Kamati ya Maandalizi ya Kongamano la Kitaifa la Kumuenzi Ayatollah Yazdi na Ayatollah Ramezani

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Wajumbe wa kamati ya maandalizi ya Kongamano la Kitaifa la Kumuenzi Ayatollah Yazdi lenye mada: “Kiongozi wa Wanaharakati wa Mapinduzi ya Kiislamu; Ayatollah Muhammad Yazdi” Siku ya Jumamosi (29/11/2025) wamekutana na kufanya mazungumzo na Ayatollah RamEzani, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya AhlulBayt (a.s).

