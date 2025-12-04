Uzinduzi wa Kozi ya Mafunzo ya Utaalamu wa Habari na Mitandao ya Kijamii kwa Wanagenzi na Wakufunzi wa Dini wa Bara la Afrika – Qom, Iran +Picha

Mwisho wa kozi hii, inatarajiwa kuwa washiriki watahitimu kama Wataalamu wa Habari na Mitandao ya Kijamii, wakiwa tayari kutoa huduma zao katika vituo vya kitamaduni, vyombo vya habari, taasisi za Kiislamu na katika ulingo wa da‘wah na malezi ya jamii katika nchi zao.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Hafla ya uzinduzi wa Kozi ya Mafunzo ya Utaalamu wa Habari na Mitandao ya Kijamii maalumu kwa wanagenzi na Wakufunzi wa Sayansi ya dini na wahitimu kutoka bara la Afrika, imefanyika katika mji mtukufu wa Qom, Iran, kwa ushiriki wa walimu mashuhuri wa tasnia ya habari, wanafunzi wa kimataifa pamoja na wanaharakati wa kielimu na kitamaduni. Kozi hii imeandaliwa kwa lengo la kuwawezesha washiriki kwa maarifa na ujuzi wa kisasa wa habari na mitandao ya kijamii, ikiwa ni hatua muhimu katika kuimarisha mapambano ya kielimu na kimtandao katika uwanja wa kimataifa.

Katika kozi hii ya kitaalamu, washiriki wanafundishwa misingi ya habari, uelewa wa habari (media literacy), utayarishaji wa maudhui ya kidijitali, usimamizi wa mitandao ya kijamii, uandishi wa habari, uchambuzi wa vyombo vya habari, vita laini (soft war), vita vya kisaikolojia na mbinu za kukabiliana na upotoshaji wa ukweli. Mafunzo haya yamepangwa kwa namna ambayo itawawezesha wanafunzi na wahitimu wa Kiafrika, baada ya kurejea katika nchi zao, kuwa wataalamu madhubuti wa habari katika nyanja za kidini, kijamii na kitamaduni.

Umuhimu wa Kozi Hii kwa Wahitimu wa Bara la Afrika

Bara la Afrika lina hazina kubwa ya rasilimali watu, utamaduni na dini. Hata hivyo, katika zama hizi, linakabiliwa na changamoto kubwa ya upotoshaji wa habari na mashambulizi ya kiitikadi kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Maadui wa Uislamu wanatumia kwa upana sana zana za habari ili kupotosha sura halisi ya Uislamu, madhehebu ya Ahlul-Bayt (a.s), harakati za mapambano na utamaduni wa Kiislamu. Kwa sababu hiyo, kuwalea na kuwajengea uwezo wanafunzi wa Kiafrika katika sekta ya habari ni hatua muhimu ya kimkakati katika kukabiliana na vita hivi vya kiakili na kimtandao.

Washiriki wa kozi hii, baada ya kukamilisha mafunzo, wataweza:

1-Kusambaza mafundisho sahihi ya Kiislamu kwa kutumia lugha ya kisasa na teknolojia za hivi leo;

2-Kujibu kwa ufasaha na kwa njia ya kitaalamu mashaka na upotoshaji wa kimtandao;

3-Kushiriki kikamilifu katika uzalishaji wa maudhui, uandishi wa habari, usimamizi wa vyombo vya habari vya kidini na shughuli za mitandao ya kijamii;

4-Kutoa sauti ya wanyonge wa Umma wa Kiislamu na Harakati za Muqawama katika ulingo wa kimataifa.

Qom - Kitovu cha Kimataifa cha Elimu ya Dini na Habari

Kuandaliwa kwa kozi hii katika mji mtukufu wa Qom, ambao ni nguzo muhimu ya elimu ya dini na malezi ya wanafunzi kutoka kila pembe ya dunia, kunaipa kozi hii uzito wa kipekee wa kimkakati. Muunganiko kati ya taaluma madhubuti za dini na vyombo vya habari vya kisasa unafungua mlango mpya wa uenezi wa Uislamu katika ngazi ya kimataifa, hususan katika bara la Afrika.

Mwisho wa kozi hii, inatarajiwa kuwa washiriki watahitimu kama Wataalamu wa Habari na Mitandao ya Kijamii, wakiwa tayari kutoa huduma zao katika vituo vya kitamaduni, vyombo vya habari, taasisi za Kiislamu na katika ulingo wa da‘wah na malezi ya jamii katika nchi zao.

Bila shaka, kozi hii ni hatua kubwa katika kuimarisha mapambano ya kitamaduni na kimtandao ya Ulimwengu wa Kiislamu, hususan kwa bara la Afrika, na katika kulea kizazi kipya cha wahubiri wenye uelewa wa kina wa dini na ujuzi wa kisasa wa vyombo vya habari.