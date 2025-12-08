Dar-ul-Muslimeen Education center Yapongeza Wahitimu wa Kidato cha Nne wa Al-Qaem Seminary – 2025

Hatua hii ya elimu ina nafasi kubwa katika kuwaandaa vijana kuwa watu wenye maarifa, maadili mema na mchango chanya kwa jamii. Dar-ul-Muslimeen imesisitiza kuendelea kuunga mkono elimu inayojenga ubora wa kitaaluma pamoja na malezi ya kiroho na kimaadili. ​

Dodoma, Tanzania – Taasisi ya Dar-ul-Muslimeen inawapongeza kwa dhati wanafunzi wa Al-Qaem Seminary kwa kufanikisha kumaliza masomo yao ya Kidato cha Nne kwa mwaka 2025, hatua muhimu katika safari yao ya kielimu na maisha kwa ujumla.

Uongozi wa Dar-ul-Muslimeen umeeleza furaha na fahari kubwa kwa mafanikio haya, ukisisitiza kuwa jitihada, nidhamu, subira na bidii ya wanafunzi ndiyo iliyowawezesha kufikia hatua hii muhimu. Mafanikio haya pia ni matokeo ya mchango mkubwa wa walimu, wazazi, na wadau wote wa elimu waliokuwa bega kwa bega na wanafunzi katika safari yao ya masomo.

Katika pongezi zao, Dar-ul-Muslimeen imeeleza kuwa kufaulu kwa Kidato cha Nne si mwisho wa safari bali ni mlango wa mafanikio makubwa zaidi na fursa pana za elimu na maendeleo ya maisha. Taasisi hiyo imewaombea heri wahitimu hao, ikimuomba Mwenyezi Mungu awape hekima, mwongozo, afya njema na mafanikio endelevu katika hatua zinazofuata za maisha yao.

Mwisho, pongezi za dhati kwa Wanafunzi Wote wa Al-Qaem Seminary – Wahitimu wa Kidato cha Nne 2025. Tunawatakia mafanikio makubwa zaidi katika safari yao ijayo ya kielimu na maisha kwa ujumla.