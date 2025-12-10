Mkutano wa Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Iran, China na Saudi Arabia Wafanyika Tehran +Picha

Mkutano kati ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran na Mawaziri wenzake wa China na Saudi Arabia imefanyika Jijini Tehran.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- limeripoti kuwa mkutano muhimu kati ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na mawaziri wenzake wa China na Saudi Arabia umefanyika jijini Tehran. Mkutano huo umeonekana kama sehemu ya juhudi za kuimarisha diplomasia ya kanda na kutafuta njia za kukuza ushirikiano wa pande tatu katika masuala ya kiuchumi, kiusalama na kisiasa.

Katika mazungumzo hayo, pande zote tatu zimejadili masuala ya kimkakati kuhusu amani ya Mashariki ya Kati, usalama wa eneo la Ghuba na umuhimu wa kuendelea kujenga uhusiano wa kuaminiana kati ya mataifa hayo. Aidha, mkutano huo umeangazia nafasi ya ushirikiano wa Beijing, Riyadh na Tehran katika kuboresha uthabiti wa eneo, hasa baada ya hatua za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Iran na Saudi Arabia zilizofanikishwa na China.

Viongozi hao pia walitumia fursa hiyo kujadili masuala ya biashara, uwekezaji, nishati, na maendeleo ya miundombinu, sambamba na kuangazia changamoto za sasa zinazoikabili dunia ikiwa ni pamoja na hali ya kiusalama katika Palestina na maeneo mengine yenye migogoro.

Mkutano wa Tehran umepewa uzito wa kipekee kutokana na nafasi ya mataifa hayo matatu katika ushawishi wa kimataifa, na wengi wanaona kuwa unaweza kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa kimataifa na kikanda wenye manufaa kwa wananchi wa eneo hilo na dunia kwa ujumla.