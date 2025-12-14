Dodoma - Darul - Muslimeen | Sherehe ya Kuhitimu kwa Wanafunzi (Watoto) wa Thaqalayn Nursery School (2025) +Picha

Dar-ul-Muslimeen inajivunia kuona wanafunzi wake wakisoma na kukua kwa heshima, huku wakikuza kujiamini kuchunguza mawazo mapya, kuuliza maswali yenye maana, na kufuatilia Elimu na Maarifa kwa shauku kubwa. Tunaamini kuwa kulea maarifa tangu utotoni kunawawezesha watoto si tu kufanikiwa kishule na kitaaluma, bali pia kuchangia kwa njia chanya katika jamii na taifa kwa ujumla.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Dar-ul-Muslimeen inajivunia kusherehekea Sherehe ya Kuhitimu kwa Watoto wa Nursery wakisoma: Thaqalayn Nursery School ya mwaka 2025, tukitimiza hatua muhimu katika safari ya kielimu ya watoto wetu wachanga. Tukio hili maalumu linaonyesha si tu ukuaji na mafanikio ya wanafunzi wetu, bali pia umuhimu wa elimu ya awali katika kuunda watu wenye kujiamini, wajasiri na wenye hamu ya kujifunza.

Katika Shule hii ya Thaqalayn Nursery School, watoto wanalelewa katika mazingira yanayohamasisha ubunifu, fikra za kina, na upendo wa kujifunza. Kuenda mbali katika elimu ya awali si sherehe tu – ni hatua muhimu kuelekea kujifunza maisha yote, ikifungua milango ya ngazi za juu za elimu na maendeleo binafsi. Wanafunzi wetu wanatoka katika shule hii wakiwa na ujuzi wa msingi wa kusoma, kuhesabu, kuwasiliana, na kushirikiana kijamii, yote ambayo ni muhimu kwa mafanikio ya kielimu na kuwa raia wa mfano.

Dar-ul-Muslimeen inajivunia kuona wanafunzi wake wakisoma na kukua kwa heshima, huku wakikuza kujiamini kuchunguza mawazo mapya, kuuliza maswali yenye maana, na kufuatilia Elimu na Maarifa kwa shauku kubwa. Tunaamini kuwa kulea maarifa tangu utotoni kunawawezesha watoto si tu kufanikiwa kishule na kitaaluma, bali pia kuchangia kwa njia chanya katika jamii na taifa kwa ujumla.

Elimu ni msingi wa ukuaji wa binafsi na wa kijamii, na kila hatua katika safari ya kujifunza ya mtoto ni sherehe ya uwezo na ahadi. Tunapowasherehekea wahitimu wetu, tunathibitisha dhamira yetu ya kuendeleza mazingira ambapo kujifunza kunathaminiwa, udadisi unahimizwa, na kila mtoto anapewa nguvu kufikia uwezo wake kamili.

Tunawapongeza wahitimu wote na familia zao kwa mafanikio haya ya furaha, na tunatarajia kuona watoto wetu wakipata mafanikio zaidi katika hatua zao zinazofuata za elimu wakiwa na kujiamini, hekima, na shauku ya maarifa.