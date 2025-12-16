Sherehe ya Taklifu ya maelfu ya wasichana wa Iraq katika Haram ya Maimamu Wawili Askariyayn (a.s)

Hafla hiyo ilitawaliwa na hali ya kiroho, furaha na fahari, ikionyesha umuhimu wa malezi ya kidini na kimaadili kwa kizazi kipya cha jamii ya Iraq, kwa kuzingatia mfano bora wa Sayyida Fatima Zahra (a.s) katika maisha, maadili na utiifu kwa Mwenyezi Mungu.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Sherehe tukufu ya Taklifu (kuwajibika kidini) kwa zaidi ya wasichana elfu nne kutoka mikoa mitano ya Iraq imefanyika sambamba na maadhimisho ya kuzaliwa kwa Bibi Fatima Zahra (a.s), kwa kaulimbiu “Umekuwa mti mrefu na umechanua”. Hafla hiyo iliandaliwa kwa mpango wa pamoja wa kitaifa na kufanyika katika Haram Tukufu ya Maimamu Askariyayn (a.s).

Sherehe hii adhimu ilishuhudia ushiriki mkubwa wa familia mbalimbali, na ililenga kwa msisitizo kuimarisha utambulisho wa Kifatimiyya, pamoja na maadili ya haya, usafi wa maadili na kujisitiri miongoni mwa wasichana waliotimiza umri wa kuwajibika kidini.

