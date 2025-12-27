Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Awasalimia Wakristo wa Jamii ya Armenia Katika Mkoa wa Isfahan +Picha

Ziara hii inadhihirisha jitihada za serikali za kuimarisha uhusiano na jamii za kidini zinazopungukiwa, na kusherehekea mila na desturi zao za kidini na kitamaduni.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, Seyyed Abbas Araghchi, amezuru Kanisa la Kihistoria la Vank lililopo Isfahan ili kukutana na Askofu wa Armenia na wanajamii wa Kikristo wa Iran.

Wakati wa ziara hiyo, aliwasilisha salamu za Krismasi kwa moyo wote, akisisitiza umuhimu wa Iran katika uvumilivu wa kidini na mshikamano wa dini mbalimbali.

Ziara hii inadhihirisha jitihada za serikali za kuimarisha uhusiano na jamii za kidini zinazopungukiwa, na kusherehekea mila na desturi zao za kidini na kitamaduni.