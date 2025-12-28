Bilal Tanga: Ujenzi wa Jengo la Ghorofa Tisa Kutoa Suluhisho la Changamoto ya Nafasi kwa Hawza

Taasisi ya Bilal Tanga inaendelea kuchukua hatua madhubuti katika kuimarisha shughuli za tabligh na elimu ya juu ya Hawza, ikiwa ni sehemu ya dhamira yake ya kuinua elimu ya Kiislamu na kuwahudumia waumini. Katika muktadha huo, ujenzi wa jengo jipya la ghorofa tisa umebeba matumaini makubwa ya kutatua changamoto ya upungufu wa nafasi na kuboresha mazingira ya masomo na dawah.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Taasisi ya Bilal Tanga, inayojihusisha na shughuli za tabligh pamoja na utoaji wa elimu ya juu ya Hawza, imeeleza matumaini makubwa kuwa ujenzi wa jengo jipya lenye ghorofa nane za juu na ghorofa moja ya chini utakuwa suluhisho muhimu kwa changamoto ya upungufu wa nafasi unaowakabili wanafunzi wa Hawza pamoja na masheikh.

Jengo hilo linatarajiwa kuboresha mazingira ya masomo na shughuli za kidini, pamoja na kuongeza uwezo wa taasisi hiyo katika kuwahudumia wanafunzi na walimu wake kwa ufanisi zaidi. Uongozi wa Bilal Tanga umeeleza kuwa mradi huo ni hatua muhimu katika kuendeleza elimu ya Kiislamu na kuimarisha shughuli za dawah katika eneo hilo.

Kwa kutambua mchango wa wahisani, taasisi hiyo imetoa shukrani za dhati kwa wote waliochangia kwa hali na mali kufanikisha mradi huu muhimu, huku ikiwaombea dua ili Mwenyezi Mungu awalipe kwa kheri na baraka tele.