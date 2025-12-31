Hafla ya Kutimiza Maonyesho ya Orchestra ya "Iranmard" kwa Heshima ya Askari Qasem Soleimani +Picha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Hafla ya kutimiza maonyesho ya Orchestra ya Iranmard, iliyopangwa kuenzi kumbukumbu ya askari shujaa wa Uislamu, Marehemu Jenerali Qasem Soleimani, kwa mtazamo wa kuhifadhi utambulisho wa taifa, kujitolea, na mshikamano wa kitamaduni, ilifanyika asubuhi ya siku Jumanne (30 Desewmba, 2025) katika Ukumbi wa Vahdat. Katika sherehe hii, Seyed Abbas Salehi, Waziri wa Utamaduni na Elimu ya Sanaa ya Uislamu, alikuwa miongoni mwa waliohudhuria na kutoa hotuba.

News ID: 1768429