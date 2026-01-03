Ayatollah Khamenei Akutana na Familia za Mashahidi, Aisisitiza Thamani ya Damu Tukufu za Mashahidi na Sadaka yao kwa Taifa +Picha

Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, amekutana na familia za mashahidi katika mkutano uliojaa heshima na hisia za kina, akithibitisha mshikamano wa uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu na kuthamini sadaka na nafasi ya mashahidi pamoja na familia zao.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkutano wa leo kati ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, na familia za mashahidi umefanyika katika hali ya heshima, utulivu na hisia za kina, ukidhihirisha thamani kubwa inayotolewa kwa nafasi ya mashahidi na familia zao katika jamii ya Jamhuri ya Kiislamu.

Katika mkutano huo, familia za mashahidi zilipata fursa ya kukutana ana kwa ana na Kiongozi wa Mapinduzi, kubadilishana mawazo, kusikiliza maelekezo na kupokea maneno ya faraja na shukrani kwa subira na kujitolea kwao. Tukio hilo lilikuwa ishara ya kuthaminiwa kwa juhudi na sadaka kubwa zilizotolewa na mashahidi kwa ajili ya kulinda heshima, uhuru na mamlaka ya taifa.

Picha zilizopigwa pembezoni mwa mkutano huo zinaonesha mazingira ya karibu na ya kihisia, yakibeba sura za heshima, mapenzi na mshikamano kati ya uongozi na familia za wale waliotoa uhai wao kwa ajili ya Uislamu na nchi yao. Mkutano huu umeonesha tena dhamira ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ya kuendelea kusimama bega kwa bega na familia za mashahidi na kulinda urithi wa damu zao takatifu.