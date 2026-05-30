Sheikh wa Mkoa wa Tabora (T I.C) Ahudhuria Baraza la Eid Lililoandaliwa na Wanawake wa Kiislamu wa BAKWATA +Picha

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -, Sheikh wa Mkoa wa Tabora (T.I.C), Swahibu Shabani, kupitia Jumuiya ya Mashia Tanzania, leo Mei 30, 2026, alihudhuria Baraza la Eid lililoandaliwa na Jumuiya ya Wanawake wa BAKWATA mkoani Tabora.

Ushiriki wake katika hafla hiyo umeelezwa kuwa sehemu ya kuimarisha mshikamano, maelewano na ushirikiano kati ya taasisi na jumuiya mbalimbali za Kiislamu katika mkoa huo, sambamba na kuendeleza spirit ya umoja na udugu miongoni mwa Waislamu.