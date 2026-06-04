Haram Tukufu ya Imam Ali (a.s) Yang'ara kwa Taa Kuelekea Eid al-Ghadir Najaf +Picha

Madhabahu Tukufu ya Imam Ali (a.s) katika mji wa Najaf, Iraq, imepambwa kwa maelfu ya taa na mapambo ya kuvutia kuelekea maadhimisho ya Eid al-Ghadir, huku maelfu ya waumini wakifurika kushiriki katika ibada na sherehe za siku hiyo muhimu katika historia ya Uislamu.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA - Mji mtakatifu wa Najaf nchini Iraq umevaa sura ya kipekee ya shangwe na nuru huku maandalizi ya kuadhimisha Sikukuu ya Eid al-Ghadir yakiendelea kwa hamasa kubwa. Madhabahu Tukufu ya Imam Ali bin Abi Talib (a.s) imepambwa kwa maelfu ya taa na mapambo ya kuvutia, hali inayovutia mahujaji na wageni kutoka maeneo mbalimbali ya Iraq na nje ya nchi.

Waumini wanaendelea kufurika katika eneo la haram hiyo tukufu ili kushiriki katika ibada, dua na shughuli mbalimbali za kidini zinazofanyika kuelekea maadhimisho ya siku ya Ghadir Khum, siku ambayo Mtume Muhammad (s.a.w.w.) alimtangaza Imam Ali (a.s) kuwa kiongozi na mrithi wake mbele ya umati mkubwa wa Waislamu.

Mamlaka za Haram Tukufu ya Imam Ali (a.s) zimesema kuwa maandalizi maalumu yamefanyika kwa ajili ya kupokea mamilioni ya mazuwaru wanaotarajiwa kushiriki katika maadhimisho hayo, huku mazingira ya haram yaking'ara kwa mwanga wa taa na mapambo yanayoashiria furaha ya sikukuu hiyo kubwa katika Uislamu.