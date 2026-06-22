Maelfu Washiriki Usiku wa Pili wa Majlisi za Maombolezo ya Muharram Karibu na Maqam ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu +Picha

Usiku wa pili wa majlisi za maombolezo ya Imam Hussein (a.s.) katika mwezi mtukufu wa Muharram umefanyika kwa ushiriki wa maelfu ya wananchi kutoka matabaka mbalimbali, karibu na Husseiniya ya Imam Khomeini (r.a.) na eneo la maqam ya Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei (q.s.).

Shirika la Habari la la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- **Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA -**

Usiku wa pili wa majlisi za maombolezo ya Bwana wa Mashahidi, Imam Hussein (a.s.), umefanyika kwa kuhudhuriwa na maelfu ya waombolezaji kutoka sehemu mbalimbali za jamii, karibu na Husseiniya ya Imam Khomeini (r.a.) na eneo linalohusishwa na kupaa shahidi kwa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah al-Udhma Sayyid Ali Khamenei (q.s.).



Majlisi hizo, ambazo mwaka huu zinafanyika chini ya usimamizi wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei, zimekuwa sehemu ya kuhuisha ujumbe wa Ashura na kukumbuka mashahidi wa njia ya haki.



Katika hafla hiyo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Ahmad Tabatabaei alitoa muhadhara wenye anuani ya **"Jinsi Kambi ya Imani Inavyokabiliana na Mitihani na Majaribu"**. Alieleza kuwa katika mpango wa Mwenyezi Mungu, wanadamu hupitia mitihani mbalimbali katika maisha yao binafsi na ya kijamii ili kudhihirisha kiwango cha imani na kujitolea kwao kwa dini.



Alisisitiza kuwa tukio la Ashura linawakilisha kilele cha dini na ubinadamu, kwani wafuasi wa Imam Hussein (a.s.) walikabiliana na mitihani migumu kwa subira, uoni wa mbali na msimamo thabiti katika kutetea haki.



Aidha, Sayyid Majid Bani Fatemeh aliwasilisha qasida na tenzi za maombolezo kuhusu Imam Hussein (a.s.) na mashahidi wa Karbala. Katika mashairi hayo pia alikumbuka Kiongozi Shahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu pamoja na mashahidi wa kile kilichoelezwa kuwa "Ulinzi Mtakatifu wa Pili na wa Tatu", akieleza heshima na nafasi yao katika harakati za Kiislamu.



Majlisi hizo zimeendelea kuvuta idadi kubwa ya waumini, huku ujumbe wa kujitolea, subira na kusimama dhidi ya dhulma uliobebwa na mapambano ya Karbala ukiendelea kuhuishwa katika nyoyo za washiriki wakati wa mwezi mtukufu wa Muharram 1448 Hijria.



#HeshimaYetuNiShahada

#Muharram1448