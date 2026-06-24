Malawi | Maadhimisho ya Siku ya Nane ya Muharram Yafanyika kwa Kumkumbuka Abulfadhil Abbas (a.s) +Picha

Mkutano wa maombolezo ya Imam Hussein (a.s.) umefanyika katika shule ya Al-Hadi, ukiangazia nafasi na ushujaa wa Abulfadhil Abbas (a.s.) katika tukio la Karbala, chini ya hotuba ya Sheikh Abdulrahman Kachera.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– maadhimisho ya siku ya nane ya mwezi wa Muharram yamefanyika leo asubuhi katika Ukumbi wa Sala wa Shule ya Al-Hadi, ambapo waumini wamekusanyika kwa ajili ya kuhuisha kumbukumbu ya shahada ya Husayn ibn Ali na mashahidi wa Karbala.

Hafla hiyo imehusisha hotuba iliyotolewa na Abdulrahman Kachera, ambaye alijikita katika kueleza nafasi ya Abbas ibn Ali, maarufu kama Abulfadhil Abbas (a.s), akisisitiza uaminifu wake, ujasiri wake na kujitolea kwake katika medani ya Karbala.

Washiriki wa maombolezo hayo walihimizwa kujifunza kutoka kwa tukio la Ashura maadili ya uaminifu, ujasiri na kusimama dhidi ya dhulma, huku wakihuisha utamaduni wa maombolezo ya Muharram kwa njia ya dua, mawaidha na matamshi ya kihistoria kuhusu tukio la Karbala.