Wanafunzi wa Al-Mustafa Dar-es-salaam Wafanya Kampeni ya Uchangiaji Damu na Kufanya Majlisi ya Imam Hussein (a.s) Masjid Al-Ghadeer - Kigogo +Picha

Wanafunzi wa Taasisi ya Al-Mustafa (s) Tanzania, wanaume na wanawake, wamefanya zoezi la uchangiaji damu katika Msikiti wa Ghadeer - Kigogo Post, Dar-es-salaam, likifuatiwa na Majlisi ya Maombolezo ya Imam Hussein (a.s) iliyoongozwa na Sheikh H. Jalala

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Wanafunzi wa Al-Mustafa International University, wanaume na wanawake, wameandaa programu ya kijamii na kidini katika Ghadir Mosque ambapo walishiriki zoezi la kuchangia damu kwa ajili ya kusaidia wagonjwa na kuonyesha mshikamano wa kijamii.

Baada ya zoezi hilo, waumini hao walihudhuria majlisi ya maombolezo ya Imam Hussein (a.s.) iliyoongozwa na Sheikh Jalal, ambapo alitoa mawaidha kuhusu mafundisho ya Ashura na umuhimu wa kujitolea kwa ajili ya jamii na maadili ya Kiislamu.

Programu hiyo imeelezwa kuwa ni mchanganyiko wa huduma ya kijamii na maadili ya kidini, ikidhihirisha namna wanafunzi wa kidini wanavyounganisha ibada na misaada ya kibinadamu katika kuhuisha kumbukumbu ya tukio la Karbala.