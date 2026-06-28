Kibaha - Pwani | Waumini wa Shia Kibaha Wafanya Matembezi ya Amani ya A'shura, Wasisitiza Ujumbe wa Haki na Kupinga Dhulma+Picha

Mamia ya Waumini wa Madhehebu la Shia Ithna Ashari katika Mji wa Kibaha, Mkoani Pwani, wamefanya Matembezi ya Amani ya A'shura kwa Mwaka wa 1448 H - 2026 kwa lengo la kuhuisha kumbukumbu ya Shahada ya Imam Hussein (AS) na kuendeleza mafunzo ya haki, uadilifu na kupinga dhulma.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Mamia ya waumini wa madhehebu ya Shia Ithna Ashari wamejitokeza katika mji wa Kibaha, mkoani Pwani, kushiriki Matembezi ya Amani ya Ashura yaliyofanyika kwa ajili ya kumuenzi Imam Hussein (AS), mjukuu wa Mtume Muhammad (SAWW), aliyeuawa shahidi katika tukio la Karbala zaidi ya karne kumi na nne zilizopita.

Washiriki wa matembezi hayo walivaa mavazi meusi ya maombolezo na kubeba mabango yenye ujumbe wa amani, haki, mshikamano wa kijamii na kupinga aina zote za dhuluma na ukandamizaji. Sauti za maombolezo na nyimbo za kumbukumbu ya Karbala zilitawala katika maandamano hayo, huku waumini wakisisitiza kuwa ujumbe wa Imam Hussein (AS) unaendelea kuwa mwanga wa kuwaongoza watu katika kusimamia haki na kutetea utu wa binadamu.

Akizungumza katika maadhimisho hayo, mmoja wa viongozi wa dini alisema kuwa Ashura si siku ya majonzi pekee, bali ni chuo cha maadili kinachofundisha subira, kujitolea, ujasiri na kusimama upande wa haki dhidi ya batili.

Aidha, washiriki walieleza kuwa kuhuisha kumbukumbu ya Karbala ni njia ya kuendeleza mafunzo ya Imam Hussein (AS), ambaye alijitolea kwa ajili ya kuilinda dini, kuhuisha maadili mema na kupambana na dhuluma katika jamii.

Matembezi hayo yalihitimishwa kwa dua za kuombea amani, umoja na ustawi wa Taifa la Tanzania pamoja na Waislamu na watu wote wanaopigania haki na uadilifu duniani.