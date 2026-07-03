Rais wa Iran Akutana na Ujumbe wa Nje Uliohudhuria Shughuli za Maombolezo ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu +Picha

Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amekutana na ujumbe mbalimbali wa nchi za nje uliohudhuria shughuli za maombolezo ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, ambapo walisisitiza mshikamano na nafasi yake katika Umma wa Kiislamu.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amekutana na ujumbe mbalimbali wa nchi za nje uliofika kushiriki katika shughuli za maombolezo na kutoa heshima kwa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatullah Sayyid Ali Husayni Khamenei.

Ujumbe huo uliojumuisha wawakilishi na viongozi wa kidini na kisiasa kutoka mataifa tofauti ulieleza salamu za rambirambi na kusisitiza nafasi ya Kiongozi huyo katika kuimarisha mshikamano wa Kiislamu, kuunga mkono harakati za ukombozi na kusimama dhidi ya uonevu duniani.

Aidha, katika mkutano huo, pande zote zilijadili umuhimu wa kuendeleza uhusiano wa kirafiki na kiroho kati ya mataifa ya Kiislamu na kuimarisha mshikamano katika masuala yanayohusu Umma wa Kiislamu na mustakabali wa eneo.

Shughuli hizo zinaendelea kushuhudia ushiriki mpana wa ujumbe wa kimataifa wanaofika Tehran kuonesha heshima na mshikamano katika mazingira ya majonzi ya kitaifa na kidini.