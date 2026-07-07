Viongozi wa Dini na Serikali Waungana na Mamilioni ya Wananchi Katika Mji wa Qom kushiriki Mazishi ya Shahidi Sayyid Ali Khamenei +Picha

Maulamaa, wanazuoni, viongozi wa kidini na serikali pamoja na mamilioni ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya Iran wamekusanyika katika mji wa Qom kushiriki marasimu ya mazishi ya Kiongozi Mkuu wa Taifa, Shahidi Sayyid Ali Khamenei.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Maulamaa, wanazuoni, viongozi wa kidini na kiserikali pamoja na mamilioni ya wananchi kutoka mikoa mbalimbali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wamekusanyika katika mji wa Qom kushiriki marasimu ya mazishi ya Kiongozi Mkuu wa Taifa, Sayyid Ali Khamenei.

Washiriki hao wameungana kutoa heshima zao za mwisho katika hafla hiyo ya kitaifa, wakionesha mshikamano na heshima kwa kiongozi huyo, huku umati mkubwa ukifurika mji wa Qom kushiriki katika mazishi hayo yaliyohudhuriwa na viongozi wa ngazi mbalimbali na wananchi kutoka sehemu tofauti za nchi.