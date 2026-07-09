Tazama Waombolezaji Walivyodhihirisha Mapenzi ya Dhati kwa Shahidi Sayyid Ali Hussein Khamenei (ra) Wakisubiri Kuwasili kwa Mwili Wake +Picha

Waombolezaji walikesha katika maeneo ya mazishi wakiwa wamelala huku wakikumbatia picha za Shahidi Sayyid Ali Hussein Khamenei (ra), wakionyesha upendo wao wa dhati na uaminifu kwa kiongozi wao walipokuwa wakisubiri kuwasili kwa mwili wake ili watoe heshima za mwisho.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, mamia ya waombolezaji walionekana wakikesha katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli za mazishi ya Shahidi Sayyid Ali Hussein Khamenei (ra), wakisubiri kwa hamu kuwasili kwa mwili wa kiongozi wao mpendwa.

Picha zilizosambaa zinaonyesha baadhi ya waombolezaji wakiwa wamelala huku wakikumbatia na kushika picha za Shahidi Sayyid Ali Hussein Khamenei (ra), jambo lililotafsiriwa na wengi kuwa ishara ya mapenzi ya dhati, uaminifu na mshikamano wao kwa kiongozi huyo.

Waombolezaji hao waliendelea kusubiri kwa subira ili washiriki katika ibada ya kuuaga mwili wa marehemu na kutoa heshima zao za mwisho, huku nyuso zao zikionyesha huzuni kubwa pamoja na kumbukumbu za mchango alioutoa katika maisha yao.