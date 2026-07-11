Marasimu ya Maombolezo na Kumbukumbu ya Imam Shahidi Yaandaliwa katika Haram ya Bibi Fatima Ma'suma (s.a) Qom +Picha

Sherehe ya kuenzi kumbukumbu ya Imam Shahidi, Sayyid Ali Khamenei (Mwenyezi Mungu ainue daraja lake), imefanyika katika Haram Tukufu ya Bibi Fatima Masuma (a.s.) mjini Qom, kwa mwaliko wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, hafla ya kuadhimisha kumbukumbu ya Imam Shahidi mwenye cheo kikubwa, Sayyid Ali Khamenei, imefanyika katika Haram Tukufu ya Bibi Fatima Masuma (a.s.) mjini Qom, kwa mwaliko wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu.



Hafla hiyo ya kiroho na kumbukumbu ilifanyika siku ya **Ijumaa, tarehe 10 Julai 2026**, ikiwa ni sehemu ya matukio ya kumuombea na kumuenzi kiongozi huyo shahidi pamoja na kutafakari juu ya mchango wake katika kuongoza jamii ya Kiislamu.



Waumini, viongozi wa kidini na wananchi walishiriki katika hafla hiyo ndani ya Haram Tukufu ya Bibi Fatima Masuma (a.s.), wakitoa heshima zao na kuonyesha mshikamano wao katika kuenzi urithi wa kiroho, kidini na kimapinduzi aliouacha.



Tukio hilo lilifanyika katika mazingira ya dua, mawaidha na kumbukumbu, likilenga kuendeleza mafundisho na misingi ambayo kiongozi huyo alisimamia katika maisha yake.