Waumini Nakuru, Kenya Waadhimisha Kumbukumbu ya Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kwa Dua na Maombolezo +Picha

Waumini mjini Nakuru nchini Kenya wamekusanyika katika hafla ya maombolezo na dua kwa ajili ya kumkumbuka kiongozi wa Mapinduzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, wakieleza mshikamano wao na kutoa heshima kwa mchango wake katika kutetea waliodhulumiwa na kusimamia misingi ya Uislamu na haki.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, waumini wa Ahlul-Bayt (as) katika mji wa Nakuru, nchini Kenya, wamekusanyika katika hafla ya maombolezo na dua kwa ajili ya kumkumbuka kiongozi wa Mapinduzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Washiriki wa mkusanyiko huo walisoma Qur'ani Tukufu, dua na kutoa risala za rambirambi, wakisisitiza mshikamano wao na Waislamu pamoja na watu wote wanaopinga dhuluma na kutetea haki duniani.

Viongozi wa dini waliozungumza katika hafla hiyo walieleza kuwa kumbukumbu za viongozi wa Kiislamu wanaojitolea kwa ajili ya dini, umoja wa Umma na utetezi wa waliodhulumiwa zinapaswa kuenziwa kwa kuendeleza misingi ya uadilifu, haki na kusimama dhidi ya dhuluma.

Hafla hiyo ilihitimishwa kwa dua za kumuomba Mwenyezi Mungu awajaalie rehema marehemu, awape subira wafuasi wao, na aujalie Umma wa Kiislamu umoja, amani na ushindi wa haki dhidi ya dhuluma.