Vipande 62 vya mabaki ya miili ya wanafunzi wa Minab vimefanyiwa vipimo vya DNA na kubainika kuwa ni vya watu 32.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Vipande 62 vya mabaki ya miili ya wanafunzi waliodhulumiwa wa Minab vimepatikana na kufanyiwa vipimo vya DNA, na imebainika kuwa vinatokana na watu 32.





Hata hivyo, licha ya vipande hivyo 62 kufanyiwa uchunguzi, hadi sasa hakuna athari yoyote ya mwanafunzi iliyopatikana katika eneo.