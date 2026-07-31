Mapokezi na Mazishi ya Mwili wa Shahidi Brigedia Jenerali wa Pili Rubani Majid Kazemi mjini Shiraz +Picha

Mwili wa Brigedia Jenerali wa Pili Rubani Shahidi Majid Kazemi, mmoja wa marubani mashujaa wanne wa ndege za kivita za Sukhoi Su-24 wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ulipokelewa kwa heshima katika Kituo cha Anga cha Shahid Doran mjini Shiraz. Shahidi Kazemi alifariki shahidi akiwa njiani kurejea Iran baada ya kushiriki katika operesheni ya kijeshi dhidi ya Kambi ya Al Udeid nchini Qatar, ambayo kwa mujibu wa taarifa iliharibu miundombinu na vifaa vya kijeshi vya Jeshi la Marekani.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mwili wa Brigedia Jenerali wa Pili Rubani Shahidi Majid Kazemi, mmoja wa mashujaa wanne wa marubani wa ndege za kivita aina ya Sukhoi Su-24 wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ulipokelewa kwa heshima katika hafla iliyofanyika asubuhi ya Alhamisi 30 Julai 2026 (8 Mordad 1405 HSh) katika Kituo cha Anga cha Shahid Doran mjini Shiraz.

Brigedia Jenerali wa Pili Rubani Shahidi Majid Kazemi alikuwa mmoja wa mashujaa wanne wa kikosi cha ndege za kivita za Sukhoi Su-24 cha Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Baada ya kutekeleza kwa mafanikio operesheni ya kijeshi na shambulio la 11 Esfand 1404 HSh, lililolenga Kambi ya Al Udeid nchini Qatar, ambalo kwa mujibu wa taarifa lilisababisha kuharibiwa kwa miundombinu na vifaa vya kijeshi vya Jeshi la Marekani, alifikia daraja la juu la ushahidi (shahada) akiwa njiani kurejea nchini kwake.