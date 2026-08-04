Maelfu ya wanafunzi washiriki maombolezo ya Arubaini karibu na eneo la kuuawa kwa Ayatullah Sayyid Ali Khamenei +Picha

Maelfu ya wanafunzi kutoka jumuiya mbalimbali za vyuo nchini Iran wamekusanyika kuadhimisha Arubaini ya Imam Hussein (as), ambapo walisoma Ziyarat al-Arbaeen na kumuenzi Ayatullah Sayyid Ali Hosseini Khamenei katika eneo lililotajwa kuwa mahali alipouawa.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Sambamba na maadhimisho ya Arubaini ya Imam Hussein (as), maelfu ya wanafunzi wanaowakilisha jumuiya mbalimbali za wanafunzi wamekusanyika karibu na eneo lililotajwa kuwa mahali alipouawa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu wa Iran, Ayatullah Sayyid Ali Hosseini Khamenei.

Katika hafla hiyo ya maombolezo, washiriki walisoma Ziyarat al-Arbaeen na kumuenzi Ayatullah Khamenei, wakisisitiza umuhimu wa kuendelea kushikamana na misingi ya dini na mafundisho ya Ahlul-Bayt (as).

Sherehe hiyo, ambayo katika miaka iliyopita ilikuwa ikifanyika kwa uwepo wa Ayatullah Khamenei katika Husseiniyah ya Imam Khomeini (ra), mwaka huu ilihusisha hotuba iliyotolewa na Hujjatul Islam wal-Muslimin Tabatabaei Nejad.

Katika hotuba yake, Tabatabaei Nejad alizungumzia sehemu mbalimbali za Ziyarat al-Arbaeen, akieleza nafasi ya kuwa karibu na Walii wa Mwenyezi Mungu katika kujenga imani na uongofu.

Alisema kuwa miongoni mwa matunda ya kushikamana na Walii wa Mwenyezi Mungu ni kujisafisha kiroho, kujipamba kwa sifa njema, kupata maarifa na utambuzi wa kina, kuimarisha mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika nyoyo za waumini, na kufikia mafanikio duniani na Akhera.

Hafla hiyo ilihitimishwa kwa dua na maombi ya kuenzi mashahidi pamoja na kusisitiza kuendelea kufuata njia ya Imam Hussein (as) katika kusimamia haki, uadilifu na maadili ya Kiislamu.