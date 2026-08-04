Maelfu washiriki maandamano ya Arubaini ya Imam Hussein (as) katika Uwanja wa Imam Hussein mjini Tehran +Picha

Maandamano makubwa ya kuadhimisha Arubaini ya Imam Hussein (as) yamefanyika katika Uwanja wa Imam Hussein (as) mjini Tehran, Iran, yakishirikisha maelfu ya waumini waliokusanyika kumuenzi mjukuu wa Mtume Muhammad (saw) na kuhuisha ujumbe wa Karbala.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Maelfu ya waumini wamekusanyika katika Uwanja wa Imam Hussein (as) uliopo katika mji mkuu wa Iran, Tehran, kwa ajili ya kuadhimisha kumbukumbu ya Arubaini ya Imam Hussein (as).

Hafla hiyo imefanyika kwa ushiriki mkubwa wa wananchi, familia, vijana na wapenzi wa Ahlul-Bayt (as), ambapo washiriki walionesha mapenzi yao kwa Imam Hussein (as) na kusisitiza kuendelea kufuata mafundisho yake ya kusimama kwa ajili ya haki, uadilifu na kupinga dhuluma.

Katika maandamano hayo ya kumbukumbu, washiriki walifanya ibada mbalimbali, kusoma dua, salamu za kumuenzi Imam Hussein (as), pamoja na kuwakumbuka mashahidi wa tukio la Karbala.

Arubaini ya Imam Hussein (as), inayoadhimishwa siku ya 40 baada ya tukio la Ashura, ni miongoni mwa matukio makubwa ya kidini kwa wafuasi wa Ahlul-Bayt (as) duniani kote. Kila mwaka mamilioni ya waumini hukusanyika katika maeneo mbalimbali, hususan Karbala nchini Iraq, kwa ajili ya kuhuisha ujumbe wa mapambano ya Imam Hussein (as) dhidi ya dhuluma.

Maandamano ya Tehran yamekuwa sehemu ya matukio mbalimbali yanayofanyika nchini Iran na katika nchi nyingine duniani kwa ajili ya kuhifadhi kumbukumbu ya kujitolea, subira na msimamo wa Imam Hussein (as) na wafuasi wake katika Karbala.