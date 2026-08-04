Sardar Rezai: Tulipiga makofi makali Marekani katika vita vya siku 17 baada ya uvunjaji wa mapatano ya kusitisha vita

Mshauri wa kijeshi wa Amiri Jeshi Mkuu alisema: "Vita hivi tunapaswa kuvita Vita vya Tatu au Vita vya siku 17 vya Muharram, ambapo tulipiga makofi makali Marekani."

Kwa mujibu wa mwandishi wa ABNA, Mohsen Rezai, mshauri wa kijeshi wa Amiri Jeshi Mkuu na kamanda wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi wakati wa vita takatifu ya ulinzi, katika mazungumzo ya uchambuzi kuhusu mabadiliko ya uwanja wa vita na eneo katika Vita vya Tatu kati ya Iran na Marekani vilivyotokea mwezi wa Muharram, akiwa ametoa salamu za rambirambi kwa kufika kwa Arba'in ya Huseini (A.S.), alisema: "Vita hivi tunapaswa kuvita Vita vya Tatu au Vita vya siku 17 vya Muharram, ambapo sisi pia tulipiga makofi makali Marekani."

Aliongeza: "Kwa ulimwengu, kuzuka kwa vita hivi kulikuwa cha kushangaza, lakini kwetu ilikuwa inaweza kutabiriwa, na mimi mwenyewe katika mazungumzo maalum kwenye runinga, yaani katika kipindi cha awali, nilikuwa nimesema kwamba Trump atararua mkataba huo, atatoka ndani yake na kushambulia."

Alisema: "Isipokuwa siku nne au tano za kwanza, walikiuka mkataba na Iran. Kiongozi Mkuu pia alikuwa amesema kwamba taifa lenye fahari la Iran litangojea utimilifu wa masharti ya mkataba, lakini Trump, wakati Macron alipokuwa pembeni mwake, alitia saini mkataba huo katika hafla ya kidrama, lakini kinyume na kile alichotia saini, hakutekeleza majukumu yake."

Sardar Rezai alisema: "Wamarekani, kwa kupanga mipango mipya, walianzisha korido kusini mwa Mlango wa Hormuz na hawakuzingatia maonyo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika suala hili; kwa hivyo, Iran kwa kulenga meli mbili au tatu, ilidai warudi kwenye utekelezaji wa mkataba, lakini badala ya kufuatilia mzozo huu kwa mujibu wa masharti ya mkataba, ambayo yalikuwa yameweka utaratibu wa kushughulikia mizozo na kuunda kamati ya kutatua mizozo kwa uwepo wa Waziri Mkuu wa Pakistani na Emir wa Qatar, walikataa kutekeleza utaratibu huu, kwa sababu Bw. Ghalibaf na Vance walikuwa wameunda kamati hiyo."