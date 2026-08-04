Sherehe za maombolezo ya Arba'in ya Huseini katika Hazina ya Mtukufu Fatima Masuma (Amani iwe juu yake)

Leo, Jumatano (Agosti 4, 2026), sambamba na Arba'in ya Huseini, wakazi wa Qum katika maandamano ya maombolezo walihudhuria katika Hazina ya Mtukufu Fatima Masuma (Amani iwe juu yake) na kutoa salamu za rambirambi kwa mwanamke mtukufu wa Ahlul Bayt (Karimah Ahl al-Bayt – Amani iwe juu yake) kwa kifo cha kishahidi cha Bwana na Mwalimu wa Mashahidi (Imamu Huseini).

Msimbo wa Habari: 1848549 Source: ABNA