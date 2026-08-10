Wanafunzi - Banati wa Shule ya Hazrat Zainab (as) Dar es Salaam Huianza Siku Yao kwa Qur’an Tukufu, Dua na Ziyara +Picha

Wanafunzi wa Kike wa Shule ya Hazrat Zainab (as), Kigamboni, Dar es Salaam, huianza siku yao kwa programu ya asubuhi ya kiroho inayojumuisha kisomo cha Qur’an Tukufu, dua na ziyara, huku wakisisitiza nafasi ya Qur’an katika uongofu, nuru na baraka za maisha ya Waumini.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- DAR ES SALAAM: Wanafunzi wa kike wa Shule ya Hazrat Zainab (as), iliyopo Kigamboni, Dar es Salaam, wameanza siku yao ya Jumatatu, tarehe 10 Agosti 2026, kwa kushiriki katika programu ya asubuhi ya kiroho iliyojumuisha kisomo cha Qur’ani Tukufu, Dua na Ziara.

Programu hiyo ya asubuhi imefanyika kwa lengo la kuwaimarisha wanafunzi kiroho, kujenga uhusiano wao na Qur’ani Tukufu na kuanza siku kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu.

Katika programu hiyo, wanafunzi wameshiriki kwa pamoja katika kusoma Qur’ani Tukufu, dua na ziyara kabla ya kuanza shughuli zao za kielimu na za kila siku.

Qur’ani Tukufu ni kitabu cha uongofu kwa Waumini na wale wanaomcha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema katika Surat Al-Baqarah:

“Hiki ni Kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake; ni uongofu kwa wachamungu.”

(Qur’ani, 2:2)

Kwa kuzingatia mwongozo huu wa Qur’ani, kuanza siku kwa kisomo cha Qur’ani kunawasaidia Waumini kuufanya ujumbe wa Mwenyezi Mungu kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku.

Wanafunzi wa Shule ya Hazrat Zainab (as) wamekuwa wakizingatia umuhimu wa kuanza siku kwa Qur’ani Tukufu, kwa kuwa siku inapoanza kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kusoma Kitabu Chake, huweka mazingira mazuri ya kiroho yanayoweza kuleta nuru, kheri, utulivu na baraka katika shughuli za siku.

Programu hiyo pia inasisitiza kwamba uhusiano na Qur’ani hauishii katika kusoma aya zake pekee, bali unahusisha pia kutafakari mafundisho yake na kuyatekeleza katika maisha ya kila siku.

Kwa upande mwingine, dua na ziyara ni sehemu muhimu ya malezi ya kiroho, kwani humsaidia Muumini kumuelekea Mwenyezi Mungu, kuomba msaada na rehema Zake, pamoja na kuimarisha moyo wake katika ibada na maadili mema.

Kuendelea kwa programu hizi za asubuhi katika Shule ya Hazrat Zainab (as) ni sehemu ya juhudi za kuunganisha elimu, Qur’ani, ibada na maadili katika malezi ya wanafunzi, ili waweze kupata elimu pamoja na kujengwa kiimani na kimaadili.

Kwa kuanza siku yao kwa Qur’ani, dua na ziyara, wanafunzi hao wameweka msingi wa siku yao katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kutafuta mwongozo Wake, huku wakitarajia kuendelea na shughuli zao za kielimu na malezi katika mazingira yaliyojaa nuru, matumaini na utulivu wa kiroho.