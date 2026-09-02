Sheikh Prof Alhad Mussa Salum: Mtume Muhammad (s.a.w.w) ana Huruma kwa Walimwengu Wote, Lakini kwa Waumini ana Ra’fah na Huruma +Picha

Sheikh Prof. Alhad Mussa Salum katika hotuba yake kuhusu kuzaliwa kwa Mtume Muhammad (saww) alibainisha nukta muhimu kwamba: Mtume Muhammad (saww) ni rehema kwa walimwengu wote, lakini kwa Waumini ana kiwango cha pekee cha Ra’fah na Rahmah, kupitia huruma yake ya karibu, upole wake wa kina na kujali kwake kwa namna ya pekee kwa watu wa imani.

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Rehema (Huruma) ya Mtume Muhammad (saww) kwa wanadamu wote ni ya jumla, kwa sababu Mwenyezi Mungu alimtuma kuwa rehema kwa walimwengu wote, na ujumbe wake umeletwa kwa ajili ya wanadamu wote bila kujali tofauti zao.

Hata hivyo, kwa upande wa Waumini, Mtume (saww) ana kiwango cha pekee zaidi cha Ra’fah na Rahmah; yaani huruma yake ya karibu, upole wake wa kina, kujali kwake na kuwahurumia kwake kwa namna ya pekee huonekana zaidi kwa wale waliomuamini na kufuata ujumbe wake.

Kwa hiyo, Mtume Muhammad (saww) ni rehema kwa ulimwengu mzima, lakini kwa Waumini rehema hiyo inapata namna ya pekee zaidi kupitia upendo, huruma, upole, malezi na kujali kwake kwa watu wa imani.